¡¿Qué... qué?! Acusado en Argentina de ser dealer de droga de Liam Payne asegura que sólo tuvieron encuentro íntimo

”Pero la realidad es que cuando llegó al local donde yo trabajo él ya estaba drogado, de hecho, ni comió. Me pidió mi contacto y yo le pasé mi Instagram. Me envió mensajes porque quería drogarse . Ya estaba drogado y se iba a un concierto o algo así. Subí al hotel, charlamos, me mostró la música como te dije anteriormente y nos tomamos unos shots de whisky”, detalló el acusado.

Según charló en entrevista, el propio ex One Direction fue quien estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

“No lo vi mal, lo vi normal, bien, en ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re dulce, me preguntó si yo estaba bien, si me encontraba bien”.

LAS TEORÍAS DE MUERTE DE LIAM PAYNE

Lo que llama la atención de los fans y el público es que Braian Nahuel no cree que Liam se haya aventado, cree que pasó porque lo dejaron solo, y recuerda que el exintegrante de One Direction se mostró con miedo previo a que él se fuera del hotel, y aunque Liam quiso pagarle a Brian, éste no aceptó, tampoco aceptó ropa que el cantante le ofreció.

Lo que sí le dijo a Liam es que una de sus mejores amigas lo quería conocer porque era fan de One Direction; cuando cuestionaron a Braian sobre un posible suicidio de Braian, desestimó esa versión.

“Él no se tiró, estaba bien, pasamos la noche, es imposible, no sé, una persona que no tomaría antidepresivos, no sé”, expresó. (Con información de El Universal y The Sun)