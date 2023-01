¡¿Qué qué?! Enfrentaría Benedict Cumberbatch cargos en Barbados por nexos con la esclavitud

Por eso señalan que, gracias a sus vínculos con el esclavismo, los Cumberbatch fueron c apaces de hacerse con un capital sólido y tener la fortuna que en pleno 2023 poseen.

De acuerdo a la investigación de The Telegraph los ancestros de Cumberbatch dirigieron plantaciones de esclavos en Barbados durante los siglos XVIII y XIX.La isla caribeña fue colonia británica durante un largo tiempo, transformándose en república aliada de la corona en 2021.

The New York Times reportó que antes de esta noticia se sabía que el actor no estaba seguro al inicio de su carrera de usar su nombre real debido precisamente a que su familia estaba ligada con la esclavitud.

Hasta la tarde del lunes el “héroe de Marvel” se había mantenido en silencio y sin postura.