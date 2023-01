¡Feliz cumpleaños Jisoo! Confirman que debutará este año con su proyecto en solitario

Desde el debut del álbum ‘Born Pink’ del cuarteto surcoreano BLACKPINK se pedía y especulaba sobre el sencillo en solitario de Jisoo , al ser la única integrante que no contaba con él en pleno 2023 la compañía confirmó que será realidad en un futuro cercano.

NOTICIA PARA CELEBRAR

La noticia corrió como pólvora en el primer día del 2023 por lo que los fans comenzaron a tener un conteo y especular sobre qué tipo de música es la que preparó Jisoo para ellos.

“Jisoo está ahora intensificando el trabajo para grabar su álbum en solitario. Ella ha estado trabajando en su música en sus ratos libres mientras tenía una agenda apretada para la gira mundial con el grupo. Pronto tendremos buenas noticias”, dijo la agencia en un comunicado de acuerdo a medios internacionales.

En 2018 Jennie estrenó su single llamado ‘SOLO’ en el cual debutó como cantante solista. En enero de 2021 fue que Rosé estrenó sus canciones ‘On the Ground’ y ‘Gone’ las cuales conformaron su mini álbum como solista.