¿El común denominador de la noche? Los colores blanco, negro y plateado, además de rosas blancas, cuadros, guiños a las creaciones de Karl y a su estilo que dejó impregnado en generaciones de modelos y de piezas de ropa que hoy son c onsideradas de arte.

La emoción por conocer los looks de las estrellas en la Met Gala tenía a todos los medios y a los fanáticos en vivo y en redes sociales a la expectativa, y fue así que comenzó la ceremonia con el arribo de los conductores d e Vogue y de los anfitriones.

“Karl nunca quiso tener una retrospectiva cuando estaba vivo. Sentía que era un funeral. Señaló que (Cristóbal) Balenciaga y (Coco) Chanel nunca tuvieron una cuando estaban vivos”, dijo William Middleton, quien escribió la biografía “Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld”.

¿Entonces qué pasa ahora? “Él creía mucho en la historia de la moda, por lo que ahora es parte de la historia de la moda. No creo que hubiese tenido ningún problema con eso”, supuso Middleton.