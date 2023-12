¡Regresan los Pokémon legendarios! Atrápalos en el nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch

Una vez más la aventura para los entrenadores Pokémon continuará en nuevo paso de expansión de DLC dentro de Pokémon: Escarlet & Violet, lo que representa nuevas aventuras con los ya conocidos monstruos de bolsillo.

Desde sus cuentas oficiales Pokémon compartió su más reciente adhesión a las aventuras, perteneciente a la novena generación del videojuego de Nintendo Switch.

“¡No te pierdas el tráiler final de The Hidden Treasure of Area Zero, Part 2: The Indigo Disk para enterarte de las novedades que te esperan!”, escribió la cuenta al compartir el avance.