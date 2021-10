Residente en contra de J Balvin y su ‘boycott’ hacia los Grammys Latinos

Luego de haber sugerido que los premios Grammys Latinos ‘no aprecian’ a los reguetoneros, el cantante J Balvin ha sido recibidor de diferentes críticas en el ambiente musical latino, a este tren se le suma René Pérez Joglar, Residente.

En redes compartió un video donde explica detalladamente por qué J Balvin no obtuvo las nominaciones al Grammy que él tanto esperaba. Puesto que, recientemente, el colombiano sugería que debían “boycottear” el evento, es decir, no darle relevancia, no asistir y mostrarse en contra de él.

Empero, Residente comentó que los que gusten y “tengan respeto” pero la música latina, celebrarán el homenaje de Rubén Blades, cantautor panameño, que se llevará a cabo en los Grammys.

“Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, comentó Residente.

“Yo te creería lo del boycott si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa’ los Grammy... pero ahí tú no pediste boycott, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio”, agregó.

Enseguida, lo comparó con un carrito de hot dogs, comentario que se volvió viral en redes.

“Es como si un carrito de hot dogs se molestara y se en....nara porque no se puede ganar una estrella Michelín. No me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs; te explico, pa’ que entiendas”, comentó.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Si quieres que te nominen, tienes qué dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, y luego, arremete diciendo que “si tú no tienes lápiz, le tienes qué bajar 20”, pues J Balvin no escribe sus canciones.

Llegando a ser tendencia en Twitter, las opiniones son muy diversas, pero la burla a J Balvin no cesa, quien sólo respondió con “RESPETO TU OPINIÓN”, bajo el video de Residente.