No hay plazo que no se llegue y hoy es el gran momento de Rihanna en el escenario del Show de Medio Tiempo del Super Bowl... o como dice una de las camisetas especiales que sacó a la venta bajo la marca Fenty “se atravesó un juego en medio del show de Rihanna ”.

Ha llegado el turno de Rihanna, quien tiene todos los argumentos para dar un show que pueda quedar en la memoria de los espectadores para siempre.

Actualmente Rihanna cuenta con más de 70 millones de escuchas en Spotify, y cuenta con gran cantidad de éxitos que pueden conformar un set list inolvidable.Algunos temas que la gente espera se escuchen en el show son “Love me on the brain”, “Umbrella”, “Stay”, “We found love”, entre otros.