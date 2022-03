¿Salma Hayek y Luis Miguel? Los outfits más icónicos en la historia de los Premios Oscar

Fue en 1997 cuando el estilista Phillip Bloch condujo su camioneta Dodge Dakota para vestir a 13 celebridades que se estaban preparando para la ceremonia más importante del séptimo arte, entre ellos se encontraban Luis Miguel y Salma Hayek. Y es que es innegable, lo que llevan puesto los famosos ha sido el foco de atención durante la ceremonia de los Oscar por décadas, incluso se pude decir que la moda causa más revuelo que la premiación.

En una entrevista con el medio The Hollywood Reporter, Phillip Bloch recordó cada look que lo ha hecho sentirse orgulloso, sobre todo en la década de los 90, cuando él considera fue el comienzo de una nueva era en Hollywood, donde la moda fungió como la protagonista. Aquí te contamos algunos de los looks que ahora las consolidadas estrellas de Hollywood llevaron en la gala de 1997, una entrega que pasó a la historia.

Luis Miguel y Salma Hayek

Luis Miguel y Salma Hayek brillaron en la alfombra roja de aquel año, esa era la primera vez que la mexicana asistía a los Oscar, su carrera comenzaba a despegar. Rápidamente llamó la atención con su look Giorgio Armani, en color plateado, el cual incluyó una extravagante tiara, mientras su acompañante, el exitoso cantante Luis Miguel, lucía un smoking negro, que hacía juego perfectamente con el hermoso vestido de la mexicana.