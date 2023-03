En marzo del 2020 la pandemia COVID invadió todo el planeta, en algunos países el golpe fue más grave en contagios, muertes, cierres de negocios y más. Una de las industrias más golpeadas y que tuvo que readaptarse fue la del entretenimiento y de las artes.

Conciertos pospuestos, cancelados por completo fueron las primeras medidas para que los espectáculos no desaparecieran del mapa al igual que sus inversiones económicas.

Muchos artistas eligieron transmitir presentaciones en línea. Se organizaron conciertos virtuales, como el iHeart Living Room Concert for America y Together at Home, para proporcionar entretenimiento al público y crear métodos de sensibilización para combatir el virus, especialmente el distanciamiento social.