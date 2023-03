Las restricciones afectaron a todos de manera diferente , dependiendo de su edad, ocupación y nivel socioeconómico. Para los artistas en particular representó un reto significativo. Los teatros y otros recintos culturales cerraron, las exposiciones pararon, los eventos ya programados fueron pospuestos o de plano cancelados y los creadores comenzaron a buscar otras formas de no parar su actividad.

“Varias de mis amigas han participado y no sé porqué no me invitaron en ese momento, pero entiendo que todos los tiempos son perfectos y yo por supuesto que quiero participar”, recuerda la gestora que le contó Flor cuando por fin se puso en contacto con ella para tomar el Diario.

“Si no nos vemos, no nos nombramos, nos invisibilizamos”

“Pensamos que estábamos conectadas pero no lo estábamos tanto, porque de entrada lo que recibimos como imágenes está medido, diagnosticado, muy depurado a través del algoritmo. Eso nos hace sentirnos conectadas pero no tanto. ¿Qué es lo que encuentro? Una comunicación directa. Yo no encuentro otra manera más sensata de decir que sí estoy conectada con tal o cual artista. Puedes saber, a la distancia, reconocer tales movimientos, pero decir que uno tenga esa relación, que yo te sepa y tú me sepas a mí, es diferente. Creo que las verdaderas conexiones se hacen cuando, por decirlo alguna forma, nos vemos cara a cara”, compartió la gestora.

“Si no nos vemos, no nos nombramos, nos invisibilizamos”, concluyó, “cuando pones buena intención de crear un espacio para uno mismo, todas aquellas personas que están creando desde sus trincheras en algún punto se unen”.