Se despide Jamie Lee Curtis del terror en ‘Halloweens Ends’; llega a México el desenlace de la saga

Da miedo, terror y pánico saber que llega el verdadero final de una historia que marcó un estilo de cine, desde aquel primer estreno del 25 de octubre de 1978. Casi medio siglo después, los personajes de Michael Myers y Laurie Strode se vuelven a reencontrar por última vez para agregarle todavía más suspenso al último capítulo de Halloween. Y para despedirnos de un clásico del cine, pudimos entrevistar a la protagonista Jamie Lee Curtis.

¿Imaginaste alguna vez en el principio de tu carrera que ibas a estar interpretando el mismo personaje de Laurie Strode, con la historia de Halloween, 45 años después?

Ha sido el mejor viaje de mi vida interpretar a Laurie Strode desde el año 1978. No te das la menor idea. Y nunca pude haber imaginado que este personaje iba a ser tan importante en mi carrera y mi vida profesional, 45 años atrás.

En una de nuestras entrevistas anteriores dijiste que no te gusta el cine de terror ¿Cómo es posible ser la estrella de un estilo de cine que no te gusta?

Supongo que el cine de terror porque nos hace confrontar aquello que está fuera de nuestro control. Sé que pasé 44 años diciendo que no me gusta el cine de terror y lo voy a seguir diciendo: No me gusta, de verdad. Pero por lo visto hay quienes les encanta... yo no lo entiendo.

