Se despide Kiss de fanáticos mexicanos desde el ‘Hell and Heaven’

En el caso de Kiss, hubo lapsos en donde las pantallas laterales se apagaron, pero aun así el potente sonido de su arsenal resonó por todo este recinto al aire libre, en donde no pudieron faltar temas clásicos como “I was made for lovin´ you” o “Rock and roll all nite”, con esta última concluyeron su espectáculo.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Paul Stanley “voló” entre el público, al lanzarse con un arnés hacía en medio de la pista general, lo cual provocó que todos levantaran sus celulares para capturar este momento.

Los fuertes sonidos de los riffs y de la batería acompañaron toda la presentación que tuvo también canciones como “War machine”, “Psycho circus”, “Love gun”, “Black diamond”, “Do you love me” entre muchos más. (Con Información de El Universal)