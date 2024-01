¿Se retira del cine y la TV? Asegura Eugenio Derbez: ‘Ya no me siento bien’

Polémico, querido por el público mexicano y siempre bajo el ojo de sus antifans, Eugenio Derbez se mantiene muy vigente en las pantallas nacionales, a la par de su trabajo en Estados Unidos. Así, el 2023 resultó ser un año de mucho trabajo para él.

Fue durante una charla con la prensa el protagonista de ‘La Familia P. Luche’ y ‘De Viaje con los Derbez’ se sinceró y aseguró estar cansado de la apretada carga laboral.

“Ya no me siento bien”, dijo al hacer referencia al ritmo de trabajo que he mantenido hasta el momento. En este sentido, expresó su intención de tomar un descanso para dedicarse a pasar tiempo con su familia. Aunque aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino más bien de una disminución en la intensidad de sus compromisos laborales.