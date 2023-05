“Creo que es parte del éxito de vecinos que siempre en todos los capítulos alguien se siente identificado tanto con la situación como con alguno de los personajes y vamos a ver historias que me encantaron cuando las grabamos”, explicó la entrevistada.

“Como bien dice mi papá Jorge Alejandro que también es actor y director, desde niña me dijo nunca sabes donde vas a estar y así es”.

Destacó que su trabajo es dar lo máximo en cada uno de los proyectos que participa, como las telenovelas Niñas Mal, Te Doy la Vida o las películas como Inquilinos o Temporada de Patos.

“Yo por lo menos cada vez que entro a un proyecto a lo que voy es a hacer un buen trabajo a realizar el personaje que me están pidiendo que haga de la mejor manera posible con toda la entrega y ya más allá lo que pase más que ya no depende y creo que lo que pase con ‘Vecinos’ que ha sido un regalo entrañable y por supuesto inesperado”, explicó.