‘Convence’ Kaley Cuoco con ir de la comedia al drama en ‘The Flight Attendant’

Después de haber sobrevivido a las comparaciones como la nueva Jennifer Aniston por el estilo de ‘Friends’ en los 279 episodios de ‘The Big Bang Theory’, Kaley Cuoco vuela todavía más alto en el universo streaming con ‘The Flight Attendant’. Y en un género y un medio totalmente diferente, demostró que sigue conservando el brillo de una estrella, con la segunda temporada de una de las series más vistas de HBO Max. - ¿En algún momento dudaste que podías llegar a conservar el mismo éxito de Big Bang Theory con el siguiente rol de ‘Flight Attendant’? Publicidad - No tuve miedo, aunque sabía que... no quiero usar la palabra ‘juzgar’, pero sé que la gente quería saber lo que yo iba a hacer. Y sabía que iba a haber comentarios positivos y negativos pero también fue algo que acepté desde muy temprano. Sabía que Big Bang era un planeta aparte. No había nada que pudiera compararse con ese estilo de éxito, el dinero y el tiempo de los doce años. Nada se puede comparar con algo así. Tampoco estaba buscando algo como siempre me preguntaban... - ¿Cómo encontraste la idea de Flight Attendant entonces? - Pura casualidad. Estaba mirando libros nuevos en Amazon y por accidente, sin la menor intención me dio escalofríos cuando lo vi. Yo siempre me guío por mis instintos y enseguida supe que necesitaba filmar esta serie, aunque no sabía cómo iba a salir todo después. Publicidad

- ¿Cómo definirías la idea principal de 'Flight Attendant' con tus propias palabras? - Flight Attendant es realmente una muy mala resaca, al día siguiente de una borrachera, sobre una exitosa azafata internacional de primera clase que ama su estilo de vida. Es alguien que ama viajar y conocer gente nueva, solo que toma demasiado y esa es la parte menos graciosa de la serie. La gran diferencia entre la TV y el streaming es que el público hoy todavía puede descubrir a Kaley Cuoco como si ella recién hubiera surgido ayer. Desde el primer episodio en 'The Big Bang Theory' como Penny (la menos educada del grupo), hasta el último capítulo de la segunda temporada de 'Flight Attendant' como Cassandra Bowden, todos disponibles en la misma plataforma de HBO Max. - ¿Al ser también la productora de 'Flight Attendant', qué es lo que tanto te gustó del personaje de Cassie, como para elegirte como la protagonista? - El libro en realidad es muy oscuro pero me encantó. Ahora, cuando empezamos con el guion, con mi equipo yo sentí que necesitaba un tono más divertido porque creo que los peores momentos de la vida a veces pueden ser graciosos también. Y tuve suerte porque este personaje tiene 10 personalidades diferentes. Es un personaje soñado que tampoco creo que me lo hubieran dado si yo no fuera también la productora. Y el tono lo fuimos creando de a poco, es algo que nunca tuvimos muy en claro. Será por eso que terminó siendo único y tan diferente. Pero definitivamente fue un desafío.

- ¿Imaginaste a otra actriz en el rol de Cassie o siempre quisiste ser la protagonista? - Bueno... cuándo llevé la idea a Warner Bros, me acuerdo que era un viernes y les había dicho que yo quería hacer la serie y ellos realmente me preguntaron si yo iba a interpretar a Cassie. Ya no tuve más opciones. El lunes siguiente me llamaron para darme el ok y el martes ya tenía una oficina para empezar a trabajar. Igual, yo sabía que quería darle vida, haciéndola extremadamente realista, con los pies sobre la tierra. - ¿Y el resto de los actores como Rosie Perez o la nueva integrante de Sharon Stone? Publicidad - Fue todo muy interesante, porque siempre quisimos que cada personaje también tuviera su propia historia. Y nuestro elenco es soñado. - ¿Y Sharon Stone? - Sharon Stone había visto la primera temporada y ella misma nos llamó para decir que quería trabajar con nosotras en lo que fuera. Y nadie mejor que ella para interpretar a mi madre. Nadie mejor que ella para darme una bofetada que ni siquiera figuraba en el guion (Risas). Publicidad