Sin embargo, la actriz mexicana de 55 años ha tratado de acercarse cada vez más a sus audiencias nacionales , es por ello que en esta ocasión se ha dejado ver en una etapa no tan conocida, y es que ahora fungirá como productora estelar de una apuesta cinematográfica para la nueva plataforma de streaming de Televisa y Univision de nombre Vix+.

Otro de los hechos que llamó fuertemente la atención en los últimos meses fue cuando compartió el primer tráiler de su futura producción con Antonio Banderas en su retorno como el icónico felino amigo de Burro y Shrek en su secuela que lleva por nombre Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo).

“Empecé mi carrera en México haciendo telenovelas, así que poder regresar y hacer películas es muy emocionante, puesto que el cine es mi primer amor. Me conmueve el enorme apoyo que siempre me ha brindado la comunidad latina. Junto con nuestros socios en Televisa Univision, Ventanarosa espera trabajar con talento latino para contar nuevas historias de voces de habla hispana”, evocó para la publicación especializada a finales de febrero.

La intérprete que participó en ‘House of Gucci’ de Ridley Scott no se ha alejado de la producción, motivo por el que hace poco aterrizó la serie Santa Evita al catálogo de Star Plus, donde se encargó del proceso a través de Ventanarosa Productions.

Bajo este contexto, el director Rodrigo García quien fue llamado por el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, habló de las razones que llamaron fuertemente a la mexicana para ser parte de la producción de Star Plus.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Y el más guapo del mundo es ... ¡RM de BTS!; desbanca a Henrry Cavill, según encuesta

“Cuando Salma Hayek y su socio me llamaron y me dijeron que estaban involucrados con una adaptación en argentina del libro Santa Evita, no tuvieron que convencerme demasiado, desde un principio pensé que era una idea extraordinaria”, detalló el también hijo de Gabriel García Marquez. (Con información de Martha Santos y EFE)