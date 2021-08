De acuerdo a The New York Times, estas son las 10 mejores series en Netflix

Por ello, aunque las cifras no sean cien por ciento confiables, el diario The New York Times ha elaborado un listado con las 50 mejores series y programas de Netflix de todos los tiempos. VMÁS te presenta las 10 primeras, producciones originales en donde destacan series como “Muñeca rusa” (2019), “Sky Rojo” (2021), “Outlander” (2014) y “Lupin” (2021).

Basada en una novela de 1983 de Walter Tevis, un escritor ecléctico mejor conocido por sus otros éxitos como “The Hustler” y “The Man Who Fell to Earth”, la miniserie de siete capítulos “Gambito de Dama”, trata sobre una prodigio del ajedrez que lucha con adicciones y desconfianza mientras asciende en las ligas internacionales en la década de 1960. Anya Taylor-Joy interpreta a la joven maestra, que tiene una infancia difícil que le cuesta superar, incluso cuando está arrasando con su competencia. Los creadores, incluido Scott Frank, aportan el suficiente estilo visual ornamentado para enmarcar la destacada actuación de Taylor-Joy como una mujer que se pierde cada vez más.

Orange is the New Black (2013)

Basada en las memorias de Piper Kerman sobre pasar tiempo en una prisión de mujeres de seguridad mínima, “Orange Is the New Black” es un escaparate notable para su elenco multicultural, que representa un amplio espectro de clases sociales y orientaciones sexuales. La serie fue creada por Jenji Kohan, quien, como escribió el crítico de The New York Times, “juega con nuestras expectativas al tomar ambientes generalmente asociados con la violencia y el drama pesado (tráfico de drogas, vida en prisión) y convertirlos en sujetos de dramatizaciones ligeramente satíricas”.