¿El mejor negocio de Netflix? ’El Juego del Calamar’ gana 900 millones de dólares y costó tan solo 21

Tanto fue el éxito, que de acuerdo al periodista Lucas Shaw de Bloomberg, en las últimas dos semanas, Netflix Inc. envió al equipo detrás de “El Juego del Calamar” pequeños bonos como recompensa por su trabajo, estas bonificaciones son una señal de lo exitosa que ha sido la serie para Netflix. Se estima que el programa, cuya producción costó tan solo 21 millones de dólares, tiene un valor de más de 900 millones de dólares para Netflix.

Y aunque parezca increíble, la mayor parte de ese dinero va a Netflix, no a los productores ni al elenco. El creador Hwang Dong-hyuk, ha dicho que no ganó mucho dinero en la primera temporada, por lo que se espera que en la próxima entrega reciban más que aplausos, ¿o no Netflix?

Al parecer, la empresa con base en Los Gatos, California no trabaja así, por lo que esto ha sido una total excepción. El servicio de streaming paga bonificaciones por premios, pero, al igual que las bonificaciones por “El Juego del Calamar”, son relativamente ‘pequeños reconocimiento’. La compañía nunca ha sido una gran fanática de la compensación basada en el desempeño cuando se trata de talento, recordemos que su modelo de negocio se basa en limitar las ventajas de sus socios comerciales.

Ellos no quieren ser como la mayoría de los estudios de cine y de televisión en las últimas décadas, aquí los grandes actores y cineastas reciben una parte de las ganancias de una película o programa de televisión como parte de su trato inicial. Netflix no comparte lo extra que pueda resultar. Asume que el proyecto será un éxito y paga de más por adelantado. “Si hacemos una película, pagamos con éxito”, dijo el director de cine de Netflix, Scott Stuber, en 2019.