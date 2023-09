Gastronomía, charlas y humor en ‘La siguiente Cena’ con Adela Micha y Maca Carriedo

“Cuando me dijeron queremos alguien que cocine y a través de estos temas, haz un plato del amor, la libertad, de las redes sociales, fue súper divertido ya después con todo el concepto del show, los invitados conocer a la gente nueva, la verdad que me cayó como algo muy fresco para mí, para mi carrera y con miles de cosas que aprender” dijo el chef César De la Parra.

¿CUÁL DE ESTOS PLATILLOS PREPARADOS FUE MÁS PERSONAL?

Mi comida favorita del mundo, son los tacos de carnitas, indiscutible contra cualquier cosa que haya, e hicimos unos tacos de carnitas de pork belly que fueron espectaculares. Siempre serán los ganadores los tacos de carnitas.

¿CÓMO FUE HABER SIDO APADRINADO POR ADELA Y MACA?

Al principio las 3 primeras semanas que sabía que lo iba a hacer, con un medio tremendo., con ansias malo del estómago, después las conocí me hicieron sentir como en casa, me fueron llevando. Bueno ellas dos y las otras 30 o 40 personas que estaban ahí la verdad que me sentí super arropado y querido, no había más que de ir a escuchar y aprender. No podía decir burradas, pero eran como big sisters una mentorada tan bonita, me llevo una experiencia de por vida, pocas personas pueden decir que hicieron un programa con Adela, de las crakc de México además de Maca, ambas tienen un valor al día.