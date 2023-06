Grease: The rise of Pink Ladies, una serie a ‘todo’ color

“Grese: The Rise of the Pink Ladies”, la nueva serie de Paramount+, cuenta la historia de origen de las Pink Ladies. Se centra en Jane, Olivia, Cynthia y Nancy. Cuatro alumnas de Rydell que se sienten fuera de lugar, que tienen mala reputación o no encajan por completo con sus compañeros, así que deciden unirse y formar una pandilla de mujeres: las Pink Ladies. Igual que “Grease”, “The Rise of the Pink Ladies” es un musical, tiene 3 números musicales por episodio y contribuyen a que la trama avance. Además, las canciones son muy pegajosas e incluso virales (si no han visto el trend de “Crushing me” en TikTok, déjenme decirles que están en el lado equivocado de TikTok). Buenas canciones es la clave para disfrutar un musical y esta serie cumple con ese requisito. Las Pink Ladies nos van a llevar de vuelta a los ‘50s, con autocinemas y malteadas y hamburguesas, pero, a diferencia de “Grease”, van a tocar temas más contemporáneos, van a atreverse a criticar al sistema, a levantar la voz y hacer mucho, mucho ruido.

Los creadores de la serie toman la esencia de “Grease”, los bailes, las pandillas, las peleas, el drama y nos hacen una entrega de 10 episodios, en las que no solamente conocemos a las Pink Ladies, también al club de teatro, a los T-Birds de esa generación, a los maestros, a los deportistas y populares. La trama se centra en la lucha entre los desadaptados y los populares, en volver Rydell un lugar divertido para todos; pero los prejuicios, los padres, la escuela y, sinceramente, la vida, no dejan de poner obstáculos. Me acerqué a “The Rise of the Pink Ladies” emocionada, pero sin muchas expectativas, esperaba algo decente, pero no lo mejor del mundo y vaya que me han cerrado la boca.

La serie toca temas más profundos (como el racismo), que la película jamás se habría atrevido, además su trama no se centra en una sola pareja, como lo hace “Grease” con Dany y Sandy, sino que nos cuenta la vida, las aspiraciones, los sueños, de todos los personajes, nos deja conocerlos a fondo. “The Rise of the Pink Ladies” nos permite ver a los personajes confundidos, aplastados por sus sentimientos, huyendo de ellos, explotando, siendo completamente inmaduros, confundidos porque no son como los demás, tratando de descifrar cómo se llama eso que sienten. Al ser algo ambientado en los ‘50s, la sexualidad sigue siendo un tema que no se habla en voz alta (no se habla la de los heteros, menos la de la comunidad LGBTTTIQ+), pero eso no impide que los personajes lo vivan y que lo hablen entre ellos.