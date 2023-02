Inicia recta final de ‘The Last Of Us’ quedan 2 episodios tras romance de ‘Ellie’ y fans... reclaman

Con poco más acción que su antecesor ‘The Last Of Us’, estuvo cargado de nostalgia y melancolía con la historia del pasado de Bella Ramsey encarnando a ‘Ellie’ .

Como cada fin de semana la transmisión del episodio de ‘The Last Of Us’ deja una sensación de vacío, muchas dudas y teorías de qué es lo que depara el futuro, claro si no se conoce la historia original del videojuego.

Con el avance podemos ver como nuevos enemigos o sobrevivientes a vencer no tendrán piedad en atacar a lo que unos ven como amenaza o como una aliada.

TE PUEDE INTERESAR :Rompe Katy Perry en llanto en vivo en ‘American Idol’ tras escuchar testimonio de sobreviviente a tiroteo (Video)

‘The Last Of Us’ en la primera temporada tendrá 9 episodios, y aunque ya fue confirmada una segunda no se sabe cuantos episodios tendrá y si la aventura llegará hasta el 2025. (Con información de El Universal)