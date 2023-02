Las opiniones y puntos de vista diversos alcanzan mayor rango en redes sociales sin embargo cuando no buscas crear polémica ella puede alcanzarte a ti.

Así le sucedió a Jaime Vaca, guionista y showrunner de la serie ‘Elite’ quien al mostrar su postura en contra de ‘The Last Of Us’ y decir implícitamente que era una serie aburrida recibió ataques y críticas no sólo a él, sino al shiw que produce para Netflix.

Fue desde Twitter que el español levantó las críticas y los señalamientos en contra de su serie.