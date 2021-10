“Invasion”: nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+

Como si se tratara de un cruce entre “ The War of the Worlds ” y “ Arrival ”, la serie “ Invasion ” recupera los relatos sobre ocupaciones alienígenas con una superproducción de 10 episodios que recorre cuatro continentes.

La serie de ciencia ficción, sin embargo, deja a un lado la acción y se centra en imaginar cómo una invasión externa alteraría las vidas de los habitantes de la Tierra, representados como un policía de Oklahoma (EU), un ama de casa en Londres o una astronauta japonesa.

“Close Encounters of the Third Kind’ fue una película imprescindible de mi juventud”, explica a Efe Kinberg, quien señala como mayor influencia la cinta que Steven Spielberg estrenó en 1977, que, a su juicio, se centraba en la “complejidad emocional” de sus protagonistas.

En “Invasion”, el director y guionista también prescinde del belicismo de ideas comparables, ya sean clásicas como “The War of the Worlds” o recientes como “Independence Day”, y se inclina por una narración que desentraña paso a paso las señales de que algo está cambiando en el entorno.

Por ejemplo, la mayoría de efectos de esta invasión alienígena se reducen a fallos eléctricos, vibraciones que fracturan hogares y sangrados de nariz colectivos.