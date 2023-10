Issabela Camil exige una millonaria compensación a Netflix por usar su imagen en la serie de Luis Miguel

No obstante, aún no se sabe si la demanda de Erika Ellice Sotres (nombre real de Issabela Camil ) ha sido justa ya que la cantidad que exige indicaría una pérdida millonaria para la productora estadounidense.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la plataforma se enfrenta a este tipo de demandas, las cuales son comunes entre sus series “Biopic” donde cuentan la vida de artistas y personas destacadas. Uno de los casos más graves vino de la mano de Historia de un Crimen: La Búsqueda , de la que Amanda de la Rosa exige una compensación por daño moral.

Por su parte, Netflix no ha dado ningún comunicado acerca de la situación y no se sabe cuál podría ser el desenlace de este conflicto. No obstante, el proceder legal de esta demanda dejaría la puerta abierta a futuras exigencias en series de este tipo, mismas que ya tendrían el antecedente de haber sido efectuadas.