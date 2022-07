Nueva temporada de “Shark Tank México” se renueva con nuevos empresarios, Amaury Vergara

“ No puedo decir que todos los empresarios son unas blancas palomas ni que todos sean muy malos patrones porque no es cierto, hay de todo, pero con la pandemia se dijo quién era quién ”, explicó Ernesto Coppel Kelly , uno de los nuevos “ tiburones ” de ” Shark Tank México ”.

Para Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa, regresar a ser parte de “Shark Tank México”, que estrenó su nueva temporada ayer viernes por Sony Channel, le causa emoción por la chance de mostrar otra cara de los líderes de grandes industrias.

“Hay esa idea de que podemos ser frívolos y no, a mí me van a ver llorar cuando me emociona un proyecto, nos van a ver conmovidos a todos, es muy humano y se van a dar cuenta de que toda nuestra manera de intervenir va más allá de querer hacer dinero”, explicó Lazo.

En esta nueva temporada “Shark Tank México” vuelve a contar con la participación de Alejandra Ríos.

Esta es la primera vez que será parte del programa el empresario Amaury Vergara. “Me sentí obligado y responsable de transmitir ese mensaje, soy un empresario que le da mucho peso a la parte humana y a la parte de la conciencia, de que los proyectos tengan conciencia hacia el entorno y lo que tenemos que darle a nuestro país y a nuestro mundo”, comentó Vergara.