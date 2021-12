Peloton: ¿Qué es y por qué ha iniciado una controversia con ‘Sex and the City’ y HBO?

Este 9 de diciembre, la plataforma de streaming HBO Max estrenó “And Just Like That...”, la esperada secuela de “Sex and the City”, una de las series más exitosas de la cadena en los 2000. La historia retoma la vida de la escritora Carrie Bradshaw, así como la de sus amigas Miranda y Charlotte. El regreso de la serie fue una de las grandes noticias del 2021, sin embargo, una sorprendente muerte en el primer capítulo dejó a los fanáticos de la serie sin palabras, y de paso, a una empresa al borde de la quiebra.

¡ALERTA DE SPOILER!