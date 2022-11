Regresa ‘Gossip Girl’ a HBO Max; rompe pronóstico y habrá más del reboot

Aunque no se ha mencionado por completo su importancia e incursión en la trama se espera que sea de nueva cuenta una carga para los protagonistas de e sta nueva generación.

La segunda temporada se estrenará luego de una exitosa en números primera, la cual fue estrenada desde la plataforma HBO Max en julio del 2021.

Y aunque logró cautivar a nuevas audiencias e incluso a fans aguerridos de la saga original, hubo muchos que reclamaban los perfiles de los personajes así como la elección del cast.

TE PUEDE INTERESAR: ¡¿Qué qué??! ‘Deleita’ Jason Momoa a sus fans y muestra su cuerpo en programa en vivo

No hay planes claros para una tercera temporada no sólo por los resultados que aún no hay en números sino por la reestructuración de la plataforma a cargo de la nueva dirección de HBO Max. Ya que se rumora se enfocarán en los realitys shows dejando fuera el contenido de ficción original y proveniente del cine.