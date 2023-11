¡Se unen HBO Max, Pictoline y Cartoon Network! Invita Tessa Ía a conocer ‘La Vida Secreta De Tu Mente’

¿POR QUÉ TE UNISTE A ESTE PROYECTO?

Fue lo mismo que pensé hace un par de años cuando un amigo me buscó y me dijo que necesitaba mi participación. Me presentó el proyecto, grabamos el teaser en ese momento y me enamoré del proyecto. Es el tipo de contenido que me gusta consumir. Además, un par de años después me dijo: “ya lo estamos haciendo y vamos con Cartoon Network y desde el inicio Pictoline y HBO Max”.

La actriz destacó la importancia de tener este tipo de contenidos y temas en los medios, sobre todo para los menores. “Somos niños que nunca crecimos. Siento que es una serie que me encanta porque, por un lado, me encanta pensar que una generación de niños en Cartoon Network escuchará mi voz y los marcará de por vida. Es un contenido que a mí, como joven adulta, me encanta consumir en nuestra generación y en gente más grande”.

“No siempre hubo todas las herramientas para conocer la cabeza. Hubo tabú hasta hace muchos años, y últimamente eso ha empezado a deslavar un poco. Nunca es demasiado tarde para aprender acerca de tu mente, cómo funciona, por qué somos como somos y literalmente qué pasa en nuestro cerebro inconsciente”.