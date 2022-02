“Señorita 89” exhibe los extremos y las presiones de los concursos de belleza en México

Para Puenzo, el mundo de los concursos de belleza era algo lejano, pero no el México de los años 80 . La realizadora de 45 años, conocida por series como “La Jauría” y películas como “XXY” y “El médico alemán”, vivió y estudió en el país cuando su padre, el cineasta Luis Puenzo, filmaba “Gringo viejo” justo a finales de la década.

Por años han existido r umores sobre cirugías estéticas, actos denigrantes y presiones para las concursantes de estos certámenes . Esas posibilidades se vuelven realidad de una manera muy oscura en “ Señorita 89 ”, un thriller político que muestra que la belleza y el oro a veces no son como los pintan.

“ Nunca me hubiera metido a este mundo sola ”, dijo Puenzo sobre los certámenes de belleza en una entrevista por videollamada desde Buenos Aires. Con la propuesta de los Larraín se “ despertaron todos los prejuicios” que tenía sobre estos certámenes, “que sigo teniendo ahora, amplificados después de la investigación que hicimos, y casi te diría que corro en otra dirección ”, señaló.

A lo largo de ocho episodios, se puede ver que la vulnerabilidad de esos estados ya existía desde el 89, sólo que no había estallado con la magnitud de ahora. Las tres concursantes que los representan son de origen humilde y conocen de primera mano sus problemas.

“ Fue pensado muy a conciencia, nos sentamos juntas a mirar un mapa ”, dijo Puenzo, quien coescribió la serie con María Renée Prudencio y Tatiana Mereñuk. “ Darle voz a esas misses también que llegaban con mucho en sus cabezas, con muchos sueños a cuestas de su familia entera, era una manera de empezar a revertir quién tiene voz para contar una historia y quién no la tiene ”.

Salas agregó que se sintió “peligrosamente a gusto” interpretándola: “No diría que no sería mi amiga nunca alguien como Concepción, pero me intrigaba su mundo de contradicciones. Supongo que son los personajes más divertidos de hacer”.

Durante la serie, el público se adentra al mundo de Señorita 89 a través de Elena, una estudiante universitaria interesada en el tema de la belleza que es contratada por Concepción como maestra de cultura de las misses, interpretada por Ximena Romo.

“Lo que me gusta mucho del personaje es que esa inteligencia y esa fuerza que se presenta en un principio va a ser lo que la meta en problemas y lo que haga que se involucre con estas chicas desde otro lado y que las conozca también desde otro lado”, dijo la actriz.

Entre las concursantes, Dolores, la Miss Guerrero encarnada por López, es una de las más bellas, pero tiene un problema de adicción a las drogas.