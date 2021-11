Tony Dalton debuta en ‘Hawkeye’ de Disney+, ¿el futuro de Marvel es mexicano?

En 2020, Tony Dalton fue elegido por The Walt Disney Company como uno de los integrantes de la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), “Hawkeye”, la cual estrenó esta semana en exclusiva a través de la plataforma de streaming, Disney+. El actor que ha sido parte de grandes producciones como “Señor Ávila” y “Better Call Saul”, se convirtió en el segundo mexicano en unirse a las filas de los Studios Marvel (tan solo unos meses después del debut de Salma Hayek en ‘Eternals’), y en el primer hombre mexicano en ser parte de la Fase 4 del UCM.

Aunque la serie apenas tiene dos capítulos disponibles, ya hay muchas dudas sobre el papel del mexicano, quien comparte créditos con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld. Dalton le da vida a Jack Duquesne, conocido también como Swordsman, quien funge como uno de los primeros mentores de Hawkeye, sin embargo, parece que este personaje es considerado dentro de los cómics más como un villano que un héroe. De hecho, de acuerdo con algunos críticos especializados, probablemente Duquesne se convierta en lo equivalente a Agatha Harkness en “WandaVision”.

Además de Dalton, Renner y Steinfeld, en la serie también participan Vera Farmiga, estrella de la saga de terror “El Conjuro”, y Florence Pugh, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por la película “Mujercitas”. Sin duda, una muestra más de el gran paso hacia la diversidad que está dando Marvel y Disney. Por otro lado, hay muchas dudas sobre el origen de Jack Duquesne, por eso VMÁS te cuenta todo lo que tienes que saber sobre este villano ¿o héroe?

Como decíamos, Duquesne es conocido también como Swordsman, el Espadachín, uno de los enemigos más acérrimos de Hawkeye. El personaje fue creado por Stan Lee, Don Heck y Dick Ayers, y apareció por primera vez en el tomo 19 de “Los Vengadores”, en 1965. Su debut fue en grande, pues se le dedicó todo un capítulo.Jacques Duquesne es de origen francés, y busca ingresar en el selecto grupo de superhéroes. Sin embargo, Quicksilver, Bruja Escarlata y Capitán América descubren que es un criminal de con gran historial en Europa, además de ser un sanguinario mercenario en Vietnam, lo que hace que se convierta en uno de los villanos de los Vengadores. No obstante, en el propio volumen, se revela que Swordsman tiene un pasado en común con Clint Barton. A lo largo de los cómics de Marvel, este personaje se ha encargado de hacerle la vida imposible a Clint Barton, por lo que el personaje de Jeremy Renner tendrá que encontrar a alguien que lo ayude a confrontarse con él. En los primeros dos episodios, Jack Duquesne se ha presentado como el prometido de la madre de Kate Bishop.

DE SALMA HAYEK A GAEL GARCÍA Así como Tony Dalton, la lista de mexicanos que son parte de Marvel sigue creciendo, como Salma Hayek que hace poco protagonizó el filme “Eternals”, dirigido por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao. Previamente, David Zepeda tuvo un pequeño cameo dentro de “Venom: Let there be a carnage”, así como el coahuilense Adán Canto que se unió a los mutantes de “X-Men: Días del futuro pasado” en 2015, dándole vida a Sunspot.

En el futuro, varios mexicanos participaran con en el UCM, como Tenoch Huerta que dará vida al villano Namor the Submariner en “Black Panther: Wakanda Forever”, la película que llegará a cines el 8 de julio de 2022. El actor Joaquín Cosío prestará su voz a “Logan” en una serie animada que llegará a Disney+, y no es la primera vez, en 2018 interpreto a “Scorpion” en la cinta animada “Spider-Man: into the Spider-Verse”.