Sofía Niño de Rivera inundó con un mar de risas al Teatro de la Ciudad

HUMOR PARA REFLEXIONAR

El humor negro de la comediante estuvo presente durante toda la velada y puso a reír a los saltillenses, con chistes que ejemplificaban la diferencia entre hombre y mujeres, así como temáticas relacionadas al sexo, los clubes de strippers y anécdotas relacionadas a ello.

“Lo que más me gusta del Standup es que yo uso la comedia porque me da miedo vivir [...] La comedia me permite vivir con menos miedo”, expresó para el público la comediante.

Con un breve pero emotivo mensaje, Niño de Rivera dio un final a su show, que continuará con su temporada en recintos de Tijuana y Ciudad de México, además de tener localidades a nivel internacional, en Estados Unidos y Centroamérica.