¡Última oportunidad para tener boletos! Confirma Bad Bunny séptimo concierto en México tras 6 sold out

‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ es sin duda una de las giras a las que el público mexicano ha respondido con más amor y euforia, ya que Bad Bunny liberó la fecha 7 de su paso por el país debido a la alta demanda de boletos.

“¡SÉPTIMA! ¡Bad Bunny agrega otra fecha a su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en CDMX! ¡Venta general disponible ahora, adquiere YA tus boletos en Ticketmaster”, dio a conocer Ocesa en sus redes sociales.

Y es que los lugares para la Venta General que restaban tras el cuádruple sold out en la preventa Banamex, priority y Beyond, no fueron suficientes animando a Benito a sumar más shows para sus fans mexicanos.