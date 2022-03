Solidaridad con Sasha

La noche del Día Internacional de la Mujer se hizo viral la historia que se replicó a todo lo que da hasta el día siguiente de Sasha Sokol acusando a Luis de Llano de abuso.

Para la mayoría que conocimos a Sasha desde que formó parte de la agrupación Timbiriche desde que era niña en el año de 1982 hasta su salida de su alineación en 1985 el hilo de información que la también intérprete de clásicos como “No me extraña nada” o “Serás el aire”, entre otras, no resultó tristemente una sorpresa ya que fue un secreto a voces que se mantuvo por décadas hasta que en días pasados el productor de otros grupos extraídos de las filas de Televisa entre los que se cuentan los Cachunes, Garibaldi y otros más, se abrió de capa hasta donde le convino en una entrevista para el canal de internet de Yordi Rosado (a quien de Llano alguna vez le produjo también uno de sus primeros programas en solitarios) minimizando su relación con una menor.

La nota nos hizo recordar que todavía más tristemente muchos de los contemporáneos a Sasha comenzamos a atar cabos de otras ex Timbiriche como la hoy señora de Tommy Mottola, Thalía, o bien ex integrantes de grupos juveniles de chicas con nombres tan sugestivos como “Boquitas pintadas” como Gloria Trevi, entre otras, en su momento vivieron cuestionables relaciones con hombres mucho mayores que ellas (Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, contemporáneo de Llano, de hecho) hasta el aun prisionero entre otros delitos por pederastia, el ex compositor de moda ochentera y noventera Sergio Andrade, por lo cual aplaudimos que aunque pueda ser tarde en lo que se refiere a prescripción de delitos alguien como Sasha se haya atrevido a hablar y alzar la voz.

Esto para que mamás que quizás supieron en su momento que gracias al ojo de su progenitora Lucero, cuando era conocida como Lucerito, por ejemplo, se salvó de caer de lleno en las garras de Andrade cuando hacía sus pininos en la industria musical, o todavía más, millenials que no tenían esas referencias por aquello de que no dudan en sexualizar a sus pequeñas hijas con tal de que triunfen en realities que las puedan hacer famosas sin importar el alto precio que pudieran pagar, ya no digamos con sujetos como los aquí mencionados, sino por algún otro que pueda verlas en pantalla y se encargue de cazarlas literalmente para caer en las garras de trata infantil que desgraciadamente siguen caminando y a la orden del día en el mundo minuto a minuto.

Vaya desde estas líneas nuestra solidaridad con Sasha y una gran disculpa, porque aunque como lo llegó a comentar por ahí su autodenominado “hermano” Erik Rubín al día siguiente de sus declaraciones al encontrarse haciendo promoción del 90s Pop Tour en la ciudad de Monterrey, “ ... en aquellos años estábamos distraídos en otras cosas ...” sin ver lo que en el medio del espectáculo se gestaba, y propiciaba, para beneficio del patriarcado elitista en cuyo núcleo todas estas jovencitas si querían tener un pedazo de éxito en la industria musical y televisiva de la época tenían que ceder en muchas cuestiones, a veces de manera igualmente inconsciente, pero siendo a la larga las más violentadas y dañadas cuando se podía evitarse con tan solo ponerles atención.

Al momento de escribir estas líneas la Fiscalía de la CDMX se había puesto ya a la orden de Sasha en caso de que quisiera llevar este asunto al terreno legal. No estaría mal se diera el antecedente.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx