Por su parte, Caviezel calificó el proyecto como “la segunda película más importante que he hecho desde La Pasión de Cristo”. La actriz Mira Sorvino , quien también participa en la cinta, se ha pronunciado en contra de la trata de personas en su papel de Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, y recientemente expresó un llamado similar cuando habló con el Washington Examiner sobre la película. “Simplemente no podemos aceptarlo más”, dijo. “No podemos permitir que los dulces niños del mundo sean explotados de esta manera y lastimados”.

“Sonido de Libertad” ha recibido algunas críticas encontradas, particularmente en lo que respecta a su precisión histórica. La organización de Ballard ha sido criticada por enaltecer su papel en los casos contra la trata de personas, incluso algunos exsocios de OUR hablaron sobre su experiencia. (Ballard ya no está con OUR, anunció la organización esta semana).

“Los medios de comunicación liberales como el New York Times, Los Angeles Times y Hollywood Reporter se han negado a reseñar la película” , decía el anuncio de Trump para invitar a la proyección. “Mientras que publicaciones como Rolling Stone, Washington Post, CNN y The Guardian destrozaron la película y se burlaron de los millones de cinéfilos que compraron boletos para las proyecciones”.

¿CÓMO GANÓ ‘SONIDO DE LA LIBERTAD’ MÁS QUE ‘INDIANA JONES’?

La distribuidora cinematográfica anunció desde mayo, que la fecha de estreno de la película sería el 4 de julio, cuando la campaña promocional de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” se estaba poniendo en marcha con su lanzamiento en el Festival de Cine de Cannes. La película dirigida por James Mangold se estrenó en 4600 cines de Estados Unidos el 30 de junio, mientras que “Sonido de Libertad” se programó en 2600 cines cuatro días después. “Dial of Destiny” tuvo un día de estreno de 24 millones de dólares en taquilla, pero esos números cayeron a 12 millones el 3 de julio. Ese mismo día, Variety informó que “Sonido de Libertad” ya había generado 10 millones de dólares en preventa.

A fines del 4 de julio, ambos estudios estimaron que sus respectivas películas habían ganado 11,5 millones de dólares, aunque Disney informó que los ingresos brutos de Indiana Jones eran de 11,7 millones de dólares, aparentemente dándole la victoria.

Pero Angel Studios posteriormente anunció 2,6 millones de dólares brutos adicionales para “Sonido de libertad”, lo que eleva su total a 14,2 millones de dólares. Según los informes, esos dólares adicionales provinieron de la plataforma de recaudación de fondos “Pay It Forward” de la compañía, que permite al público donar dinero extra que, según se informa, se destina a financiar entradas gratuitas para otros amantes del cine.