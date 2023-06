Surgen más acusaciones en contra de Tenoch Huerta; rechaza señalamientos de María Elena Ríos

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada (...) Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas”, expresó el intérprete de ‘Namor’ en ‘ Black Panther 2’.

- @TenochHuerta hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una LEY para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí. pic.twitter.com/JSYYXofltr

“Vieja pendeja no sabes que inventar, saka pruebas” se puede leer en la imagen compartida por la activista.

“Hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una LEY para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí”, escribió Ríos en respuesta a Tenoch.

Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos. https://t.co/JxkdYxWVpX

“Hace algunos años #TenochHuerta tuvo juicio por custodia porque le quería quitar su hija a la madre. Mi papá hizo un peritaje psiquiátrico que a Tenoch no le pareció y lo demandó... Agresor vicario también resultó @DianaLuzVa”, escribió la usuaria.

Desde su cuenta Fernanda Tosky también se sumó a señalar a Tenoch.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, escribió en respuesta a un tuit de apoyo a Elena Ríos.

Con estos señalamientos Huerta se ha mantenido en silencio y no ha proporcionado más detalles luego del comunicado. En redes sociales hay quienes aplauden el acto de las denunciantes y otros más reclaman de injusta la decisión de la música.