‘Me juzgan, pero ella así me conoció’: Santa Fe Klan arremete contra su ex; Maya Nazor filtra audio con amenaza de él

La declaración de Santa Fe Klan fue recibida con empatía por algunos de sus seguidores, quienes criticaron a Maya Nazor por impedir la convivencia entre padre e hijo, en especial al saber que el cantante no tenía la posibilidad de estar con su hijo mientras él se encontraba realizando una labor altruista.

Maya, por su parte, reaccionó rápidamente a las acusaciones en las redes sociales, desmintiendo que estuviera impidiendo las visitas de Santa Fe Klan.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que señaló que no era cierto que le estuviera prohibiendo al rapero pasar tiempo con Luka, pero sí dejó en claro que había establecido ciertas condiciones para garantizar la seguridad del niño.

Según la influencer, el motivo de estas restricciones era la preocupación por el entorno en el que el cantante llega a ver a su hijo, mencionando que él suele estar acompañado de personas armadas y bajo los efectos de alcohol y drogas. Esta respuesta no hizo sino avivar la polémica, y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El rapero, visiblemente molesto, no tardó en responder a las acusaciones de Maya Nazor, arremetiendo contra ella y contra quienes lo apoyaban en redes sociales. Santa Fe Klan compartió un extenso mensaje en el que expresó su frustración por no poder ver a su hijo más allá de las limitaciones impuestas por la madre de Luka.

En el mensaje, el cantante afirmó que estaba dispuesto a entregar todo el dinero que le pedía Maya para asegurarse de que el niño tuviera lo que necesitaba, pero lo que él realmente deseaba era poder convivir con Luka, algo que consideraba fundamental para la relación padre-hijo.

“Pinche raza, no saben ni qué pedo, nomás hablan por hablar; ojalá que nunca les toque sentirse como me siento yo. Por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años, ahorita mismo, que son más de 50 millones. Yo lo que quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo presten unos días. ¿Por qué tienen que ser las cosas como su mamá dice?”.

A lo largo de sus publicaciones, Santa Fe Klan cuestionó las decisiones de Maya, especialmente en relación con los horarios establecidos para ver a Luka y las restricciones que, según él, estaban siendo excesivas. Además, defendió su integridad como persona, alegando que, aunque venía de un barrio humilde, no era una mala persona y que quienes lo conocían sabían que haría todo lo posible por su hijo.

“Todo porque crecí en el barrio, me juzgan, pero ella así me conoció. Yo no soy malo, los que me conocen saben qué onda, yo daría mi vida por Luka”, expresó.

Las críticas hacia la figura pública, que se sumaban a las preocupaciones sobre su entorno y su comportamiento, fueron uno de los puntos que más lo afectaron, haciendo que el cantante respondiera con dureza y desdén.

La respuesta de Maya Nazor y el audio filtrado

No pasó mucho tiempo antes de que Maya Nazor volviera a salir al frente con una respuesta contundente. A través de sus historias en Instagram, publicó un audio que rápidamente se viralizó en las redes sociales, en el que se escuchaba una discusión entre ella y Santa Fe Klan.