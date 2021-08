‘Take My Breath’, ‘Volví’ y ‘Hit It’, los estrenos musicales de The Weeknd, Bad Bunny y Black Eyed Peas

‘Take My Breath’

The Weeknd

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9 / 10

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, por fin está dejando atrás la etapa de “After Hours”, aunque sigue fiel a los ritmos disco ochenteros que lo han convertido en uno de los artistas más conocidos en el mundo entero. La música, que ya había sonado en una pieza previa lanzada esta semana bajo el epígrafe de “The Dawn Is Coming” (El amanecer se acerca, en español), evidencia un acercamiento a una electrónica de sintetizadores más cruda que en sus últimas composiciones. En un año sin apenas conciertos, el artista nacido como Abel Tesfaye no ha parado de trabajar. De hecho, figura como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo de “The Idol”, una serie que está preparando HBO y que tiene también entre sus responsables a Sam Levinson, el impulsor de “Euphoria”. Además fue el protagonista del SuperBowl 2021, evento que coincidió con la publicación de “The Highlights”, un recopilatorio con temas que abarcan los últimos diez años de su carrera.