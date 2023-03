$!Tania Tagle comparte en libro el milagro y el monstruo de convertirse en madre

“Este libro empezó como dos proyectos proyectos independientes, por un lado era una especie de diario, bitácora del embarazo, y por otro lado era una investigación, unas notas que estaba haciendo, un poquito más académicas, sobre estos conceptos que también se abordan en el ensayo, como lo monstruoso, el milagro y la maravilla en la cultura, y cómo social y culturalmente nos relacionamos con estos conceptos, desde la literatura y la filosofía”, explicó la autora en entrevista con VANGUARDIA, “en algún momento me di cuenta que las dos escrituras, que parecía que no tenían nada que ver, en realidad sí tenían muchos vasos comunicantes , que se estaban tocando entre sí y eran un solo proyecto en lugar de los dos originales”.

“A mí me gusta mucho que se esté tocando el tema, hay tantas experiencias y vivencias de la maternidad como maternidades, una por cada habitante del mundo, pero creo que también empecé a sentir que había una tendencia, en esta necesidad de desromantizar o desidealizar la maternidad que empezaba a rayar en que todo es terrible o solamente sufrimiento y angustia”, señaló al respecto de la literatura hecha por mujeres que desde hace unos años ha buscado desmitificar este proceso.

Estructuralmente destaca que el ensayo está compuesto por tres ensayos, de entre los cuales cada párrafo puede ser considerado como un “micro-ensayo” en sus propios méritos, debido a la manera en que planteó sus ideas.

“Yo siempre lo he pensado como una especie de trabajo en construcción, no siento que el libro esté acabado, porque hay un montón de cosas que falta profundizar, pero más bien lo que yo siento que se publicó ahorita es una especie de atisbo a cuestiones que me interesaban, preguntas que me estaba haciendo [...] Sentí que era momento de abandonar el libro cuando se cumplió un ciclo, que fue cuando mi hijo de un año empezó a hablar, ahí se empieza a construir una subjetividad a partir de su propio lenguaje”, agregó.