Profeco: Usuarios tienen derecho a compensación del 20% por cancelación de concierto de Katy Perry

Esto está respaldado en el Artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

¿QUÉ HACER SI LA EMPRESA NO CUMPLE CON LOS REEMBOLSOS Y COMPENSACIONES?

En caso de que la empresa no devuelva el monto de las entradas y no entregue la compensación, o no lo haga en el periodo establecido en los términos y condiciones, la Profeco recuerda que se puede presentar una queja a través del Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, o bien a través del correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx.

¿POR QUÉ SE CANCELARON LOS CONCIERTOS?

Zignia Live lanzó un comunicado donde explica las circunstancias que derivaron en la cancelación de las presentaciones: “Debido a que la construcción de la Arena Guadalajara no estará terminada con los estándares de seguridad y comodidad para el público y nuestros artistas en la fecha prevista.”

La promotora aclaró que la suspensión no es responsabilidad de los artistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A comprar boleto! Anuncia Caifanes concierto en Saltillo: será el próximo 14 de noviembre

¿CÓMO OBTENER EL REEMBOLSO DE ZIGNIA LIVE?

“Les informamos el proceso de reembolso, el cual se regresara en su totalidad con cargos por servicio”:

1. Compras Vía Web:

- No será necesario realizar ningún trámite. La empresa explicó que se contactará con los compradores a través de un correo electrónico.

2. Compras en Outlets y cualquiera otra forma que no sea web:

- A partir del 22 de abril de 2025 se deberá enviar a la dirección: reembolsos@superboletos.com los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso. Es sumamente importante que en el asunto del mail se escriba “REEMBOLSOS ARENA GDL”.

3. Boletos Físicos:

- Se necesitará una identificación oficial.

- Asimismo, una imagen legible y completa de los boletos.

→ IMPORTANTE CONSIDERAR QUE:

* El tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles.

* Cualquier duda o aclaración: WhatsApp +52 8116251483 o al correo reembolsos@superboletos.com.