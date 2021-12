‘Te pido perdón por haberte insultado y denigrado’, la disculpa pública de YosStop a Ainara Suárez

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Apenas tres días después de su liberación del reclusorio, Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop utilizó sus redes sociales para pedir perdón a Ainara Suárez en un video que tituló “Perdón Ainara” y que dura un poco más de 5 minutos.

“Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona, por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual”, empieza el clip.

Sentada en un sofá, desde su domicilio, Yosseline aceptó el dañó que le hizo a Ainara y aprovechó para disculparse también con otras personas a quienes haya ofendido a través de sus videos.

“Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video “Patética generación” y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a otras muchas mujeres”.

La youtuber se comprometió a cooperar con las autoridades en caso de que sea necesario durante el proceso que aun sigue Ainara.

“A mis seguidoras y seguidores les digo: Stoppers, la cagué, me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio y les pido no meterse con ella ni con su familia. Yo estuve muy mal, pero ustedes, quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido también a Ainara espero que ahora vean que están muy mal también”, pidió a sus fans que reflexionaran sobre su consumo de sus videos.

Las reacciones