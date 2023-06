Te recomendamos 10 libros que celebran la diversidad y lucha por los derechos LGBTQ+

Leah a destiempo / Becky Albertalli / Novela

Este spin off de “Yo, Simon, Homo Sapiens” sigue a Leah Burke, quien aún no se ha atrevido a salir del clóset como bisexual. Pero ese no es su único problema: la graduación y la universidad están cerca, su grupo de amigos comienza a dividirse y, para colmo, descubre que sus sentimientos por una persona son más profundos de lo que creía.