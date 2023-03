‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd es un álbum que trasciende el tiempo y el espacio, una obra maestra que sigue impactando a la cultura pop y la música en general, incluso después de 50 años de su lanzamiento. Se publicó el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos. Sí. En cambio, en el Reino Unido fue publicado ese mismo año, pero el miércoles 24 de aquel mes.

El disco se convirtió rápidamente en un hito de la música psicodélica, y su influencia se puede sentir en la música de hoy en día.

El impacto cultural de ‘The Dark Side of the Moon’ es indiscutible. Con sus letras profundas, oscuras y conmovedoras, el álbum exploró temas universales de la vida, la muerte, la locura y el tiempo. La habilidad de la banda para combinar estas letras con una composición musical excepcional y experimentación sonora, lo convierte en un álbum único.