Timbiriche, Naomi Judd y el Salón de la Fama

Abril terminó con el festejo, el Día del Niñ,o del 40 Aniversario del grupo Timbiriche, cuyo lanzamiento se aprovechó de la fecha del 30 de abril de 1982.

Sin embargo, como es bien sabido, la celebración se vio opacada por la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el fundador de la agrupación, Luis de Llano, el pasado 8 de marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Y que corroboró anunciándole a De Llano que lo vería en los tribunales a principios de este mes, luego de que el también productor emitiera un muy desafortunado comunicado referente al hecho. Con todo, volviendo a lo musical, lo importante de aquella fecha y aquel grupo cuyo padrino fue Miguel Bosé, es que la mayor parte de sus integrantes originales, Benny Ibarra, Sasha, Diego Shoening, Mariana Garza y Paulina Rubio siguen triunfando y son vigentes tanto en escenarios musicales como teatrales. Muchas felicidades.

En total contraste, el mismo 30 de abril, pero en Estados Unidos se dio a conocer el fallecimiento, a los 76 años y luego de una larga enfermedad, de la cantante de música country Naomi Judd, integrante del famoso dueto ganador del Grammy The Judds, el cual formó con su hermana. Fueron sus hijas, Winnona y la también actriz Ashley Judd, quienes anunciaron la muerte de la cantante nacida en Kentucky. El comunicado, enviado a The Associated Press, decía: “Hoy vivimos una tragedia como hermanas. Hemos perdido a nuestra madre a causa de una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Navegamos por un profundo dolor y sabemos que, así como nosotros la queríamos, ella era querida por su público. Estamos en un terreno desconocido”.

Irónicamente, The Judds entraron al Salón de la Fama de la Música Country el domingo 1 de mayo y acababan de anunciar una gira que comenzaría en el otoño y que iba a ser la primera que harían juntas en más una década. Con todo, Winnona, quien como su madre se abrió paso en la música como solista, y Ashley, recordada por películas como “Besos que matan” (1997) o “Doble riesgo” (1999), al lado los ganadores del Oscar Morgan Freeman y Tommy Lee Jones de manera respectiva, hicieron acto de presencia en la inducción al Salón de la Fama en tributo a la memoria de su madre.

Para concluir, y hablando de la música country y el Salón de la Fama, pero en este caso del Rock and Roll, luego de los dimes y diretes que propició la legendaria cantante Dolly Parton en relación, primero a su negativa de ser considerada para ser inducida y luego aceptar dicho honor, el pasado miércoles se dio la confirmación de que el Salón de la Fama le daba la entrada, lo mismo que a otras leyendas tanto del rock como otro géneros alternos como Pat Benatar, Duran Duran, Eurythmics, Carly Simon, Eminem y Lionel Ritchie. La ceremonia número 37 de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll se llevará a cabo el sábado 5 de noviembre en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, para transmitirse posteriormente por HBO y HBO Max. Felicidades a todos ellos.

