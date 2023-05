¿Todo bien en casa? Asegura Alejandro Sanz en Twitter que ‘no quiere estar’

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. P or si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió Sanz en las primera palabras en Twitter.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me...

PALABRAS PREOCUPANTES

Para sus aguerridas fanáticas y sus fans estas palabras de Sanz las alertó, por lo que el mensaje que tiene más de 17 mil 700 retuits, más de 5 mil 400 citas y más de 184 mil likes ha sido compartido y analizado.

El español continuó expresando su dolor emocional con la finalidad de encontrar empatía con personas que están pasando algo similar a él.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió.