Le dice Lana del Rey sí a México: Llegará con su gira ‘Say Yes to Heaven’

Ni si quiera de sorpresa los fanáticos de Lana Del Rey esperaban la llegada de su ídolo a México, y aunque sólo será una fecha la cantante demostrará su amor a sus seguidores mexicanos.

De acuerdo con la publicación en redes de la empresa Ocesa, el evento tendrá lugar el próximo 15 de agosto en el Foro Sol, mientras que la preventa Citibanamex será el 31 de mayo y la venta general el 1 de junio.

Esta presentación forma parte de la gira ‘Say Yes to Heaven’, la cual tiene nombre de una de las canciones del álbum lanzado más reciente y que se titula ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’.