$!‘Todo lo que yo logré siempre fue con la ayuda de alguien, gente con experiencia’, Arnold Schwarzenegger

Mi buen amigo James Cameron (director de Terminator, Titanic y Avatar), me convenció que comiera menos carne. Y después de haber tenido 3 cirugías de corazón, los médicos también recomendaron que yo coma menos productos animales, menos carne, porque es mejor para la salud. Digamos que corté probablemente un 70% de lo que comía antes. pero no podría decir que soy vegano o vegetariano, porque de vez en cuando cometo errores. Cuando voy a Austria o Alemania, sigo comiendo mi buen wienerschnitzel y todavía como toda esa clase de cosas, como pollo, pero al menos dejé de comer un 70% de la carne que solía comer.

Supongo que el momento en que me convertí o me eligieron como gobernador, basicamente cambié mi forma de ser. Me di cuenta que ya no se trataba para nada de lo que yo quería, porque tenía que pensar en cuatro millones de personas, en todo el estado de California. Entender esa nueva responsabilidad, me ayudó mucho. Por supuesto también tuve bastante ayuda y en mi libro hablo de la importancia de darnos cuenta que nunca debemos vernos como alguien que logramos todo solos, porque todo lo que yo logré como gobernador o como físicoculturista o en la actuación siempre fue con la ayuda de alguien, gente con experiencia. Y con ese estilo de ayuda pude lograr todo lo que logré.

Es verdad que rechacé muchas películas que me hubieran gustado filmar, sí. Pero en todas las circunstancias lo hice porque estaba ocupado con otros trabajos que no me permitían aceptar esos trabajos. Hubo dos o tres producciones que me hubiera encantado hacer, pero la vida tampoco te da tiempo suficiente para hacer todo lo que uno quiere.

Lo de James Cameron viene desde un punto de vista saludable, de salud física personal, pero también de la salud de la Tierra como plan ecológico, porque el ganado vacuno produce el 28% de la contaminación ambiental. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Él también es muy extremista, porque no come ningún tipo de producto animal. Y está en un excelente estado físico a los 69 años. Así que funciona. Pero tampoco es algo que todos pueden hacer. Por eso creo que si la gente pudiera reducir un poco el consumo de carne, es saludable hacerlo, además de ser mejor para el planeta. Mueren 7 millones de personas al año por la contaminación. Hay que reconocer que es una gran causa de esas muertes.

¿Cómo es que decidió postularse como Gobernador en primer lugar?

Mi esposa (María Shriver) no quería que me postulara como gobernador, mis hijos tampoco querían que lo hiciera. tuve mis dudas. Cuando me invitaron a un programa de televisión, con Jay Leno, esa mañana, María me pasó por debajo de la puerta del baño dos párrafos, por si yo decidía aceptar la candidatura o en caso de que la rechazara. Ahí me di cuenta que ella aceptaba las dos opciones. No estaba opuesta en un 100%. Y ese mismo día, en vivo, en televisión, tomé la decisión y dije “Voy a presentarme a elecciones como Gobernador de California”. Así fue como sucedió. Fue una de esas decisiones repentinas. No tenía ningún grupo detrás mío. El resto es historia, aunque hubo quienes pensaron que era la peor idea.

¿Por qué?

Pensaban que era un estúpido porque yo cobraba 20 millones de dólares por cada producción de cine. Con dos al año ganaba 40 millones de dólares. Y yo iba a dejar de ganar esa fortuna para dedicarme a la política, por siete años. Creían que me había vuelto loco, que no era capaz de gobernar todo California. Preguntaban por qué no empezaba con algo mas chico como una alcaldía o senador. Pero fui subiendo en las encuestas, entre los candidatos más importantes y después gané también el debate hasta ganar las elecciones como Gobernador. El resto es historia.

¿Y cómo es que después no se convirtió al menos en un gobernador del cine, como director?

Solo dirigí una película para televisión ‘Christmas in Connecticut’, con Tony Curtis como el protagonista, Kris Kristofferaon y otra gente. Fueron cuatro horas de trabajo todos los días. Después terminé coleccionando pinturas de Tony Curtis, era fantástico como pintor, era uno de sus hobbies. Y me acuerdo que él también quedó sorprendido cuando vino a mi casa para venderme los cuadros. Después, claro, terminamos filmando ‘True Lies’ con la hija, Jamie Lee Curtis, que también me dio mucho orgullo cuando ganó el Oscar.