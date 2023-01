Trabajó dupla Hanks-Wilson para hacer un éxito de ‘Un Vecino Gruñón’

Resulta difícil imaginar a Tom Hanks como el peor vecino amargado, siempre malhumorado, que se queja de los errores de otros. Pero esa es justamente la clave del éxito de ‘Un Vecino Gruñon’. Y en la historia de un hombre que solo encuentra la felicidad al recordar los románticos momentos que solía vivir con la esposa, tiene bastante que ver con la realidad, porque, aunque no aparece en la pantalla, la verdadera esposa Rita Wilson, es la productora que lo contrató, además de ser también la compositora y cantante del tema musical que tanto tiene que ver con la película. ¿Es cierto que después de haber visto juntos la película original sueca, Rita Wilson insistió en traerla a Hollywood con... Tom Hanks? Rita Wilson: - Fue un momento de pánico, pensé “Tengo que conseguirla antes que alguien más lo haga”. Fue una de esas pocas veces en que sentí algo me gustaba demasiado como para dejarlo pasar. Con Tom también discutimos muchas veces lo difícil que es filmar buenas comedias que tengan algo profundo. Y se me ocurrió que él estaría perfecto en algo así. Habíamos visto juntos la versión original sueca, en la época en que nos mandaban CDs para votar por el Oscar. Tom Hanks: - Bueno, DVDs, no CDs. Rita Wilson: - Tal cual. Y literalmente, a los 20 minutos yo ya estaba pensando que deberíamos conseguir los derechos para que él la filmara. Y al día siguiente, resultó que el productor original estaba en Los Angeles o estaba por venir y enseguida arreglamos una reunión donde nos pusimos de acuerdo.

¿Tom? ¿Cómo se siente tener al lado una esposa que cuida tanto tu carrera profesional? Tom Hanks: - Bueno, tengo que confesar que pasé 365 noches... me acosté con la productora para conseguir este personaje. Desde que dejó la comedia para dedicarse al drama, Tom Hanks se acostumbró a recorrer la ruta del Oscar con seis nominaciones por estilos de cine tan diferentes como ‘Big’, ‘Philadelphia’, ‘Forrest Gump’, ‘Saving Private Ryan’, ‘Cast Away’ y ‘A Beatiful Day in the Neighborhood’. Y con el año 2022 demostró que puede seguir encontrando otros estilos, como el rol de Gepetto en ‘Pinocchio’ (sin confundir con la versión de Guillermo del Toro); el representante de ‘Elvis’ o el más nuevo personaje de ‘Un Vecino Gruñón’. Pero la diferencia es que está vez está muy bien acompañado por la posibilidad de ver con un Oscar a la esposa, preseleccionada en la categoría Mejor Canción Original, con la canción principal ‘Til You’re Home’ que incluso canta con ella, el colombiano Sebastián Yatra que ya había vivido la experiencia del Oscar con la anterior nominada ‘Dos Oruguitas’ del dibujo animado ‘Encanto’.

¿A quién se le ocurrió la idea de pedir que Rita compusiera la canción principal de la película? Rita Wilson: - Thomas Newman ya estaba a cargo de la banda de sonido y creo que él sabía que yo compongo música y me dijo “Me parece que deberías componer una canción para la película.’ Me sorprendió por completo, pero en mi mente yo pensé que había esperado demasiado por una oportunidad así. Tom Hanks: - Estamos hablando de Thomas Newman, alguien que fue nominado al Oscar 15 veces. Pero también, con él nos conocemos desde hace tiempo, juntos llevamos a nuestros hijos a la misma escuela. Rita Wilson: - Cuando mis hijos eran muy chicos, sí. Tom Hanks: - Al punto de conocer muy bien los pijamas que usamos (Risas) Rita Wilson: - Tengo que confesar que tuve miedo de que no les gustara después mi canción. Y Newman me prometió que si no le gustaba, no iba a tener ningún problema en rechazarla. Tuvimos suficiente tiempo porque pensamos terminarla antes de empezar el rodaje, para saber donde utilizar la canción. Y recién después, él le agregó la melodía y quedó fantástica.

¿La letra de la canción tuvo alguna inspiración en particular? Rita Wilson: - Bueno, está inspirada en la muerte de mi padre, en la idea de que seguimos hablando con alguien cuando ya no está entre nosotros, que seguimos conversando con nuestros padres o nuestros amigos, cuando se mueren. Tuvimos esta idea, de aquel momento en que salimos de casa y no vemos la hora de volver para contar lo que nos pasó ese día. Por ahí pasó la inspiración, pero con el agregado de remarcar que el hogar es el hogar espiritual. Quise darle dos puntos de vista, donde pudiera cantar un hombre o una mujer. Y sobre el final, cuando muere el personaje de Otto, empecé a pensar que a lo mejor podía haber una voz femenina para darle la bienvenida. También fue increíble tener a alguien como Sebastian Yatra, el cantante colombiano que ya había cantado Dos Oruguitas en ‘Encanto’. ¿No resulta imposible imaginar a Tom Hanks como el amargado Vecino Gruñón que muestra el cine? Tom Hanks: - No te gustaría estar conmigo cuando voy solo en mi auto y alguien se me cruza en el camino sin encender la señal que iba a pasar. No sabes como me enojo. Uso el peor lenguaje y me dura bastante tiempo.... gritándole como si me escuchara alguien que va a girar a la izquierda, justo cuando hay otro auto en la intersección y esperas que pase, bajando la velocidad, cada vez más despacio hasta que se queda en la mitad de la intersección. Es obvio que tiene la señal de la luz, pero no la va a usar. Uno espera que la vaya a usar, pero no. Es imposible, hasta que te das cuenta que se digna a doblar, sin haber dado una sola señal. Ese momento de odio donde el uso de un traductor hubiera sido maravilloso para adivinar donde iba, sin saber como es que se le ocurrió parar en el medio de una calle de Los Angeles.... Ese, ese mismo, soy yo.

Para reír y llorar, para verla sola o bien acompañado, para disfrutarla con alguna vecina o un viejo amor, ‘A Man Named Otto’ es una de esas películas que sin efectos especiales se convierte en un clásico instantáneo del cine que tiene un poco de ‘Forrest Gump’ con ‘The Notebook’ y algunos toques de ‘Rainman’. Originalmente, la historia había sido escrita por un joven sueco de 33 años llamado Fredrick Backman, que nunca antes había publicado un libro, con la suerte de haberse cruzado con un productor local que le propuso llevarla al cine, con una simple producción que terminó siendo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y Mejor Maquillaje y Peinado. Claro que Tom Hanks le agrega un toque muy especial, como el viejo viudo amargado que después de jubilarse, solo disfruta los románticos recuerdos que vivió con su fallecida esposa y ni siquiera tiene suerte cuando quiere suicidarse. Es ahí, donde brilla la actuación de la mexicana Mariana Treviño que le da más vida al personaje de Otto, literalmente, desde el primer instante que se muda como la nueva vecina del lugar para agregarle el mejor acento latino a la historia. Cómo productora ¿Rita Wilson se lleva el crédito de haber contratado también a la gran revelación de la película, con el carisma de la vecina mexicana que interpreta Mariana Treviño? Rita Wilson: - Eso fue una locura... estábamos mirando las pruebas de audición cuando apareció la que Mariana había hecho con su iPhone, en una habitación de hotel donde había creado todo un mundo alrededor de ella. Tenía un pequeño recipiente de comida y le hablaba en español a un Tom imaginario, totalmente en español, aunque nunca habíamos pensado en agregar frases que no fueran en inglés. Fue como si ella hubiera saltado de repente de la pantalla. No podíamos creer lo que habíamos visto y pedimos que la consiguieran urgente.

¿Hicieron después alguna prueba de audición previa, para probar la química entre Tom y Mariana Treviño? Tom Hanks: - No, nunca antes nos habíamos encontrado hasta la primera reunión de producción en Pittsburgh. Y apenas Rita me preguntó “¿Qué te parece?” le dije “Me parece que deberías contratarla”, aunque la había imaginado mucho más alta (Risas). La verdad, el gran tema de esta película es la gran esperanza que en Estados Unidos queremos que los mexicanos crucen la frontera algún día para ver como degradamos nuestro mundo, con el lema de vivir una vida mejor (Le cuesta parar de reír). Pero no hay nada mejor que tener una mujer mexicana como vecina, que golpee a tu puerta con la mejor energía positiva. ¿Al ser el protagonista, estuviste durante el rodaje de las escenas de los recuerdos, al puro estilo ‘The Notebook’, con una versión romántica más joven de tu personaje? Tom Hanks: - No lo creo, no. Filmamos siempre en días diferentes. Yo vengo de la escuela de Gary Cooper, por la forma de estudiar un guion. Lo primero que te fijas son los días de descanso que te dan. Apenas si hablamos un poco con los actores jovencitos, sobre algunos gestos físicos para que se pareciera a mi o la forma en que caminamos cuando me enojo. La buena noticia es que se parece a mi cuando yo tenía 26 años, pero la mala noticia es que se va a ver como yo, dentro de 40 años. Esas es la que la espera (Risas).