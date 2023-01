Tras 19 años Panic! At The Disco anuncia su ‘separación’ oficial

En 2005, en medio de la fiebre emo, llegó a las estaciones de radio de todo el mundo, así como a un MTV que aún pasaba videos musicales, el primer sencillo de singular nombre, con una banda llamada de manera igual de peculiar. “I write sins not tragedies” de Panic! At The Disco (PATD) se convirtió en un éxito rotundo y la agrupación, creada tan solo unos pocos años atrás, pasó a ser una leyenda de esa época, historia que acaba de concluir con el anuncio de su disolución.

Si bien desde 2015 el vocalista Brendon Urie era el único miembro de la banda, este mantuvo el nombre durante los siguientes lanzamientos, hasta que esta semana dio a conocer que el proyecto llegó a su fin, dado que está por convertirse en padre y desea dedicarse a su familia. “Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino. Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo”, dijo Urie en el comunicado que compartió en las redes sociales de la banda, antes de explicar que, como muchos ya sabían, su esposa y él están esperando a su primer hijo y la perspectiva de ser padre le emociona, por lo que tiene que “darle cierre a este capítulo de mi vida”, para concentrarse en su familia.

“Gracias a todos por su inmenso apoyo durante estos años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que ha significado para nosotros. Tanto si han estado aquí desde el principio como si acaban de descubrirnos, ha sido un placer no sólo compartir el escenario con tanta gente con talento, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Los quiero, los aprecio. Gracias por existir”, concluyó. La gira para promocionar su último disco “Viva las Vengeance” será también su despedida, y al finalizar las presentaciones en Estados Unidos y Europa que quedan pendientes serán oficial el final de la banda.

¿Cómo terminó Brendon Urie siendo el único miembro de PATD? Panic! At The Disco fue formada a inicios de los 2000 por Ryan Ross y Spencer Smith. Ellos invitaron al bajista Brent Wilson, quien a su vez invitó a Urie a integrarse en la guitarra. Para ese momento Ross era el vocalista y Brendon hacía los coros, pero al escucharlo decidieron darle el puesto. Tras iniciar como una banda tributo a Blink-182, comenzaron a producir su propio sonido y en 2004, tras enviarle un demo al bajista de Fall Out Boy, Pete Wentz, quien los invitó a firmar bajo su sello Decaydence Records, a pesar de que nunca habían tenido siquiera una presentación pública. TE PUEDE INTERESAR: Rick y Morty se queda sin su creador: Despiden a Justin Roiland tras denuncias de violencia En 2005 se mudaron juntos a Maryland para grabar su primer disco, “A fever you can’t sweat out”, de junio a septiembre de ese año. El proyecto fue un hit rotundo.