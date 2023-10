Tributo a las víctimas del ‘Festival de la Muerte’ tras ataque terrorista de Hamas

En estos espacios hacemos de manera recurrente tributos a músicos alrededor del mundo que han pasado a mejor vida haciendo énfasis en que al mantener viva su obra los mantenemos vivos a ellos.

En ese sentido, la columna de hoy difiere de las anteriores por principio de cuentas en que ahora el tributo es para los asistentes al festival de música electrónica Nova que hace justo una semana, con exactitud la mañana del pasado sábado 7, se llevaba a cabo en un terreno cercano a Gaza cuando combatientes del grupo extremista Hamas irrumpieron disparando, matando y secuestrando a jóvenes en medio de una multitud a la mitad de uno de sus conciertos del cual Israel terminó reportando un total de 260 víctimas tan solo de ese ataque.

Según lo reportó la cadena CNN, muchos de los asistentes intentaron refugiarse en un bosque cercano y algunos de ellos fueron perseguidos de acuerdo a una testigo, quien vio a varios muertos y heridos en el camino. El DJ mexicano Shove era uno de los invitados a dicho festival que dio inicio desde el viernes y debía seguir en una zona rural de cultivo cerca de la frontera entre Gaza e Israel, como parte de una fiesta itinerante de Universo Paralello, una compañía itinerante del sector, Por fortuna Shove logró salir sano y salvo de la zona atacada y el lunes informó en un mensaje en sus redes sociales que se encontraba en Tel Aviv a salvo.

“Estamos profundamente conmocionados por los últimos acontecimientos en Israel que involucran ataques simultáneos sin precedentes en diversas regiones del país por Hamas”, indicó Universo Paralello en un mensaje publicado este domingo en Instagram. La empresa recordó que Israel es reconocido internacionalmente por albergar grandes eventos de música electrónica. De hecho, el mismo sábado por la noche de la masacre se tenía contemplada la presentación en Tel Aviv del cantante norteamericano de ascendencia boricua Bruno Mars pero por obvias razones fue suspendido.

El mismo domingo, un día después del ataque terrorista, la banda irlandesa U2 rindió su respectivo tributo musical a todas las víctimas del concierto durante su concierto en The Sphere de Las Vegas a través de uno de sus temas más conocidos, “Pride (In the Name of Love)”: “A raíz de lo sucedido en Israel y Gaza interpretar una canción que habla sobre la no violencia es hasta cierto punto ridículo, pero nuestras oraciones siempre se han elevado a favor de la no violencia. Pero nuestros corazones y nuestra rabia saben hacia dónde apuntan. Así que canten con nosotros ... por todos aquellos bellos jóvenes del festival de música”.

Acto seguido, Bono procedió a cambiar la letra de la canción original para ubicarla en el contexto de la tragedia del sábado: “Muy temprano por la mañana, Octubre 7, el sol se elevaba por sobre el desierto. Las estrellas de David te arrebataron tu vida. Pero nunca te van a despojar de tu orgullo”. Esta no es la primera vez que U2 se expresan abiertamente en relación a un conflicto bélico, ya que a mediados de los años 90, poco después de haber formado parte de la banda sonora del clásico “En el nombre del padre” (1993), ubicada en el conflicto entre Irlanda e Inglaterra en los años 70, unieron sus fuerzas con el tenor italiano Luciano Pavarotti para interpretar el tema “Miss Sarajevo” (1995) en respuesta a “los actos de desafío que tuvieron lugar durante el cerco militar en Sarajevo por parte de mujeres bosnias”.

