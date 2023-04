‘Un bebé es una gran bendición’: Reacciona Belinda a embarazo de Cazzu y Christian Nodal

Este viernes se estrenó la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Eden’ en donde participa la cantante Belinda. Su carrera como actriz la está llevando a la par como su carrera de cantante y antes de su presentación en Texcoco fue cuestionada sobre la familia que está formando su ex Christian Nodal y Cazzu.

Seria, no molesta y rodeada de fanáticos Belinda le deseó felicidad a la nueva familia que se está formando y pidió a la prensa ya no ser cuestionada sobre lo que acontece a su ex por respeto a ella y a ellos.

Ante la cámara de Imagen Televisión la cantante que ha protagonizado telenovelas, dijo mientras se tomaba fotografías con sus fanáticos previo a dar su show que “Ay un bebé es una gran bendición”, dijo frente a las decenas de fanáticos.